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Судейство

Сегодня, 11:10

В 240 матчах РПЛ 120 судейских ошибок. Худшие — Бобровский, Фролов и Любимов

Александр Бобров
Шеф-редактор
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В чемпионате России-2022/23 арбитры совершили 120 ошибок в ключевых эпизодах 240 матчей. И это без учета ситуаций, когда после вмешательства видеоассистентов вносились исправления в первоначальные вердикты судейских бригад.

По сравнению с двумя последними сезонами число неверных решений значительно увеличилось. В чемпионате России-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», их было 54, в прошлом году — 87.

Чаще других в среднем ошибались Ян Бобровский (0,89 ошибки за матч), Антон Фролов (0,75) и Артем Любимов (0,73). А лучшие показатели у Владислава Безбородова (0,14) и Виталия Мешкова (0,29).

Владислав Безбородов, Павел Кукуян, Кирилл Левников. Список миллионеров возглавили Безбородов, Кукуян и Левников. Сколько заработали судьи в РПЛ?
Футбол
Ян Бобровский
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