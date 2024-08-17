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Судейство

Сегодня, 15:10

В 5-м туре РПЛ установлен рекорд по числу двойных назначений судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Департамент судейства и инспектирования РФС установил рекорд по числу двойных назначений судей в чемпионате России. В 5-м туре их сразу семь.

При этом по-прежнему только в редких случаях обязанности АВАР доверяют помощникам арбитров. В этом туре такого не произошло.

По две игры у следующих судей

Сергей Цыганок: «Динамо» — «Крылья Советов» (АВАР), «Спартак» — «Факел» (АВАР)

Артем Любимов: «Ростов» — «Оренбург» (ВАР), «Краснодар» — «Пари НН» (АВАР)

Владимир Москалев: «Ростов» — «Оренбург» (АВАР), ЦСКА — «Локомотив» (ВАР)

Виталий Мешков: «Химки» — «Зенит» (ВАР), «Динамо» Мх — «Ахмат» (АВАР)

Василий Казарцев: ЦСКА — «Локомотив» (АВАР), «Акрон» — «Рубин» (ВАР)

Евгений Турбин: «Спартак» — «Факел» (ВАР), «Акрон» — «Рубин» (АВАР)

Кроме того, у Артура Федорова один матч в первой лиге в качестве судьи («Ротор» — «Балтика») и еще один — в роли ВАР («Динамо» Мх — «Ахмат»).

Удивительно, но в этот раз без двойных назначений остался Андрей Фисенко, который обычно обслуживал по две игры как ВАР и АВАР.

Футбол
РПЛ
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