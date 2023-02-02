0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:20

В АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально

Руслан Минаев
Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа заявил, что вопрос о переходе РФС пока не рассматривался официально.

«Если мы получим что-то официальное по этому поводу, то это уже другой вопрос. У нас хорошие отношения с российской и остальными европейскими федерациями, мы поддерживаем контакт с ними по всем вопросам. Мы исходим из интересов игры, поскольку стремимся держать политику подальше от футбола», — цитирует Аль-Халифу РИА «Новости Спорт» со ссылкой на AFP.

На конгрессе АФК министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Турки Аль-Фейсал заявил, что не видит проблем, если Россия будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Однако, если этот переход одобрят в ФИФА.

«Если ФИФА и АФК разрешат и это принесет пользу Азии, то я не думаю, что это будет проблемой», — сказал Аль-Фейсал.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: РИА
Футбол
РФС
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Новый глава Олимпийского комитета США Сайкс: «Мы понимаем желание наших спортсменов соревноваться с лучшими атлетами мира»
Эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации спортсменов из России
Олимпийская чемпионка из Норвегии засомневалась в своих словах о возвращении россиян
Украинская теннисистка Свитолина: «Мы должны придерживаться запрета на участие спортсменов из России и Белоруссии»
Матыцин назвал деструктивным заявление НОК Украины о возможном бойкоте Олимпиады
Представитель МИД РФ Захарова: «Чиновники МОК дискриминируют российских атлетов, считая спорт частной лавочкой»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
В РФС сообщили о посещении Дюковым и Митрофановым конгресса АФК в Манаме
Яровинский считает, что России лучше играть международные матчи в АФК
Романцев: «Как тренер понимаю Карпина, но Азия — это темный лес»
«Гнилые западные политики давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их изолировать Россию». Романцев — о Промесе, «Спартаке» и Азии
Зингаревич не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки
Родригао: «Зенит» известен во всем мире. Несмотря на отсутствие еврокубков, в Бразилии за ним следят»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нгамале верит, что «Динамо» способно стать чемпионом России в сезоне-2022/23

В РФС сообщили о посещении Дюковым и Митрофановым конгресса АФК в Манаме