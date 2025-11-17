В агентстве Риеры сообщили, что не знают о возможном выкупе «Спартаком» контракта тренера

17 ноября, 14:32
В агентстве Niagara Sports, представляющем интересы тренера «Целе» Альберта Риеры, ответили на вопрос «СЭ» о возможном назначении специалиста в «Спартак».
«Целе» готовы отпустить Риеру в «Спартак» за 2 миллиона евро? Я ничего не знаю об этом», — заявил «СЭ» представитель агентства.
Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. После 14 туров команда с 35 очками лидирует в чемпионате Словении. Также «Целе» одержал 2 победы в 2 матчах общего этапа Лиги конференций и занимает третье место в таблице.
Ранее испанец тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».
Да за два миллиона евро у меня и мертвецы заиграют...
17.11.2025
Vasssya
«Целе» одержал 3 победы в 3 матчах общего этапа Лиги конференций и занимает второе место в таблице
17.11.2025
hattabych
Кто из корреспондентов СЭ до конца ноября угадает нового тренера Спартака, тот получит сладкую конфету.
17.11.2025
Dron56
Он лучше Абаскаля или ....
17.11.2025