В агентстве Алипа сообщили, что футболист сыграет с Арменией после травмы головы

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Слава богу все уже практически зажило. Вчера встречались после тренировки сборной. Сам был приятно удивлен, что врачи так грамотно наложили швы и они быстро зарубцевались. Алип полноценно тренируется со сборной и готовится к ближайшей игре», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против национальной команды Армении. Встреча состоится 7 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.