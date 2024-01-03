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Сегодня, 18:48

В агентстве бразильца Биля заявили, что «Краснодар» не делал предложения по трансферу полузащитника

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В агентстве «Promanager» в комментарии для «СЭ» ответили на вопрос, делал ли «Краснодар» предложение по приобретению бразильского полузащитника «Байи» Биля.

Ранее в агентстве подтвердили интерес «быков» к 22-летнему бразильцу.

«Делал ли «Краснодар» официальное предложение клубу? Нет», — сказали «СЭ» в агентстве.

Биль выступает за «Байю» с января прошлого года. В минувшем сезоне он провел за команду 48 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Футбол
ФК Краснодар
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