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Сегодня, 15:35

В агентстве Дугласа Сантоса ответили на вопрос о российском паспорте для бразильца

Микеле Антонов
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Технический директор агентства TFM Agency, Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о российском гражданстве для футболиста.

«Сантос ранее интересовался возможностью получения российского паспорта? Пока на эту тему нет ничего конкретного. Он не обращался по этому поводу», — сказал Фрейтас «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых и сделал 7 результативных передач.

Дуглас Сантос выступает за клуб из Санкт-Петербурга с июля 2019-го. Ранее он играл за «Гамбург».

https://t.me/sportexpress/42783

Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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