В агентстве Дугласа Сантоса сообщили об интересе клубов к бразильцу

Технический директор агентства TFM Agency, Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем клиенте.

«У нас нет никаких переговоров о возможном трансфере Дугласа Сантоса из «Зенита». Всегда есть клубы, которые заинтересованы в нем», — сказал Фрейтас «СЭ».

Ранее Дуглас Сантос подтвердил интерес со стороны «Фламенго». Защитник «Зенита» признался, что бразильский клуб выходил на его агента с предложением о переходе. Футболист ответил отказом и намерен продолжать карьеру в Европе. Одно из основных желаний — снова сыграть в Лиге чемпионов.