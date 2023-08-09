В агентстве Дзаньоло опровергли новость об интересе «Зенита» к итальянцу

В агентстве Vigo Global Sport Services, представляющем интересы полузащитника «Галатарасая» Николо Дзаньоло, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на новость о предложении «Зенита» о выкупе игрока.

«В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что «Зенит» начал переговоры по переходу 24-летнего итальянца.

Другой турецкий журналист заявлял, что некий российский клуб предложил «Галатасараю» 35 миллионов евро за 24-летнего итальянца и готов платить игроку 8 миллионов евро в год.

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.