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Сегодня, 15:10

В агентстве Дзаньоло опровергли новость об интересе «Зенита» к итальянцу

Микеле Антонов
Корреспондент
Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press
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В агентстве Vigo Global Sport Services, представляющем интересы полузащитника «Галатарасая» Николо Дзаньоло, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на новость о предложении «Зенита» о выкупе игрока.

«В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что «Зенит» начал переговоры по переходу 24-летнего итальянца.

Другой турецкий журналист заявлял, что некий российский клуб предложил «Галатасараю» 35 миллионов евро за 24-летнего итальянца и готов платить игроку 8 миллионов евро в год.

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Зенит
Николо Дзаньоло
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