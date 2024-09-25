Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

В агентстве Кордобы отреагировали на прощание игрока с «Краснодаром»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

В агентстве Promoesport, представляющем интересы нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, отреагировали на вопрос «СЭ» о распространившемся в соцсетях фото колумбийца с благодарностью клубу.

Ранее в сети распространилось фото, которое, как утверждалось, было скриншотом из соцсетей футболиста.

«Это фейк», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. На счету 31-летнего футболиста 46 голов и 22 результативные передачи в 92 матчах за «быков». В летнее трансферное окно форвард мог перейти в «Спартак».

Джон Кордоба
ФК Краснодар

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Сегодня
Вчера
Неделя