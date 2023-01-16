Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:42

В агентстве Лайдуни подтвердили интерес «Локомотива» к игроку

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

В агенстве World in Motion, представляющем интересы полузащитника «Ференцвароша» Аисса Лайдуни, в комментарии для «СЭ» подтвердили интерес «Локомотива» к игроку.

«Да, мы знаем о том, что «Локомотив» интересуется Аисса Лайдуни», — заявили «СЭ» в агентстве.
Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» проявляет предметный интерес к 26-летнему опорному полузащитнику.

Футболист был признан лучшим в составе сборной Туниса в двух из трех ее матчей на ЧМ-2022. При этом на родине он получил звание игрока 2022 года.

ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Черчесов: «Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях»
Черчесов рассказал о предложениях, которые «Ференцварош» получил по Лайдуни
Мостовой: «История с Промесом не бросает тень на «Спартак»
Мегаталант за 100 миллионов евро. «Зенит» может купить будущую мировую звезду
Дмитрий Сычев – об игре «Спартака»: «Команда стала веселее и интереснее — это факт»
Главный тренер «СКА-Хабаровск» подтвердил, что защитник ЦСКА Карпов находится на просмотре в команде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Черчесов рассказал о предложениях, которые «Ференцварош» получил по Лайдуни

Черчесов: «Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях»