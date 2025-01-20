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Сегодня, 08:53

В агентстве нападающего «Зенита» Артура подтвердили трансфер игрока в «Ботафого»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артур.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В агентстве Talents Sports, представляющем интересы нападающего «Зенита» Артура, подтвердили «СЭ» переход бразильца в «Ботафого».

«Сделка заключена», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее о переходе сообщил журналист Фабрицио Романо. По данным источника, трансфер состоялся за 10 миллиона евро: «Зенит» получит 20 процентов от последующей перепродажи 26-летнего бразильского футболиста.

«Зенит» в январе 2024 года приобрел Артура у «Палмейраса» за 15 миллионов евро. Контракт форварда с сине-бело-голубыми был рассчитан до лета 2027-го.

В нынешнем сезоне Артур провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

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