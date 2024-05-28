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Сегодня, 17:24

В агентстве полузащитника Михайлова заявили, что планируют скоро обсудить с «Оренбургом» будущее футболиста

Константин Белов
Корреспондент
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В агентстве InFootball, представляющем интересы полузащитника «Оренбурга» Ярослава Михайлова, в комментарии для «СЭ» ответили на вопрос о будущем футболиста.

«Чемпионат только закончился, в ближайшее время планируем обсудить с руководством «Оренбурга» дальнейшие планы. Мы будем рассматривать наилучшее продолжение карьеры для нашего клиента», — сказали «СЭ» в агентстве игрока.

21-летний Михайлов перешел в «Оренбург» осенью 2023 года на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2023/24 он отыграл за команду 32 матча, отличившись 1 результативной передачей.

Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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