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Сегодня, 17:35

В агентстве Роши сообщили, что ЦСКА не предлагал защитнику новый контракт

Константин Белов
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» о новом контракте бразильца.

«Мы ждем нового предложения от ЦСКА. Пока клуб не предложил новый контракт защитнику», — сказали в агентстве «СЭ».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего за армейцев он провел 68 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025-го с опцией продления еще на один сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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