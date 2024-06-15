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Сегодня, 12:32

В агентстве Роши заявили, что футболист начнет сборы с ЦСКА

Алина Савинова
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Представитель агентства Sferico Sports Management ответил на вопрос о том, как обстоят дела с будущим защитника Виллиана Роши в ЦСКА.

«Виллиан точно начнет сборы с ЦСКА, а что будет дальше — посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

Роша выступает за армейцев с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 36 встреч за московскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Контракт 29-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 6 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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