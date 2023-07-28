В агентстве Санчеса подтвердили, что игрок отказался переходить в «Спартак»

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В агентстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердили «СЭ» новость об отказе колумбийца переходить в «Спартак». Ранее об этом сообщил колумбийский журналист Хулиан Каперс в эфире ESPN Show Columbia.
«Да, это правда. Санчес окончательно отказался от возможности перехода в «Спартак», — сообщили «СЭ» в агентстве.
Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.