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Сегодня, 00:45

В агентстве Санчеса подтвердили, что игрок отказался переходить в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press
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В агентстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердили «СЭ» новость об отказе колумбийца переходить в «Спартак». Ранее об этом сообщил колумбийский журналист Хулиан Каперс в эфире ESPN Show Columbia.

«Да, это правда. Санчес окончательно отказался от возможности перехода в «Спартак», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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