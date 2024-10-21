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Сегодня, 18:05

В агентстве Сантоса не в курсе желания игрока выступать за сборную России после получения гражданства

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за сборную России.

«Дуглас Сантос долгое время живет в России. Получение гражданства — естественный процесс. Есть ли у Сантоса желание выступать за сборную России? Пока мы не знаем», — сказал Фрейтас «СЭ».

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.

Дуглас Сантос
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит

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