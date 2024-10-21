В агентстве Сантоса не в курсе желания игрока выступать за сборную России после получения гражданства

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за сборную России.

«Дуглас Сантос долгое время живет в России. Получение гражданства — естественный процесс. Есть ли у Сантоса желание выступать за сборную России? Пока мы не знаем», — сказал Фрейтас «СЭ».

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.