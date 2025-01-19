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Сегодня, 11:58

В агентстве Сантоса опровергли информацию о переговорах с «Гремио»

Константин Белов
Корреспондент
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Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Гремио».

Ранее журналист Калиэль Дорнельс сообщил, что Сантос отказался переходить в «Гремио».

«Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о возможном предложении Дугласу Сантосу от бразильского клуба, никаких переговоров не было», — сказал Фрейтас «СЭ».

В этом сезоне Сантос провел за «Зенит» 23 матча и отдал 4 голевые передачи. Контракт 30-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дуглас Сантос
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Зенит
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