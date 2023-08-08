В агентстве Ундера сообщили, что политическая ситуация не станет проблемой для перехода игрока в «Зенит»

Утку Ченикли, исполнительный директор агентства «Futureball», представляющего интересы полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Зенита» к игроку.

«Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру — «Зенит». Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно. Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока. Нам нужно переговорить с несколькими командами. Сделал ли «Зенит» официальное предложение? Честно, нам об этом пока неизвестно», — сказал Ченикли «СЭ».

Ундер перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы». Через год французская команда выкупила его за 8,4 миллиона евро.

Всего 23-летний футболист сыграл 93 матча за «Марсель», забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.