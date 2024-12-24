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Сегодня, 13:18

Агентство Роши — об интересе «Интернасьонала»: «Нет никаких соглашений между клубами и тем более с игроком. До этого очень далеко»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» о согласовании футболистом трехлетнего контракта с бразильским «Интернасьоналом».

«Это неправда, Роша не согласовывал контракт с «Интернасьоналом». Клуб действительно хочет приобрести Виллиана. Но на данный момент нет никаких соглашений между клубами и тем более с игроком. До этого очень далеко», — сообщил «СЭ» в агентстве.

Ранее издание Vozes do Gigante сообщило, что Роша согласовал трехлетний контракт с «Интернасьоналом». При этом, по информации источника, ЦСКА еще не решил, будет ли продавать игрока. Отмечается, что бразильская сторона хочет взять 29-летнего защитника в аренду с обязательным выкупом.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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