В агентстве Языджи сообщили, что ЦСКА серьезно рассматривал приобретение игрока

Представитель компании Ultimate sports Илья Елеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Юсуфа Языджи в ЦСКА в это трансферное окно. Ранее с СМИ появилась информация, что армейцы отказались от идеи приобретения 27-летнего турка.

«ЦСКА серьезно рассматривал приобретение [Языджи]. Юсуф — недешевый футболист. Если давать ему долгосрочный контракт, то надо понимать, как эта нагрузка легла бы на бюджет. У футболиста было много предложений помимо ЦСКА, он волен выбирать, куда ему идти. Ключевой фактор, что у Юсуфа были свои ожидания относительно этого трансфера, а у ЦСКА свои. Возможный переход серьезно обсуждался не только с ЦСКА, но с другими российскими клубами», — сказал Елеев «СЭ».

1 июля у Языджи завершился контракт с «Лиллем», и он стал свободным агентом. За ЦСКА полузащитник выступал в сезоне-2021/22 на правах аренды. В составе армейцев турок провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.