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Сегодня, 15:10

В агентстве Языджи сообщили об интересе клубов РПЛ к футболисту

Микеле Антонов
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Представитель компании Ultimate sports Илья Елеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Юсуфа Языджи в РПЛ.

Ранее Telegram-канал «Убойная сила» сообщил об интересе ЦСКА и «Краснодара» к 27-летнему турку.

— Диалогов по поводу Языджи ходит много. Соотвественно, клубы проявляют интерес. Пока преждевременно о чем-то говорить. В частности, проявляют интерес команды из России.

— Готов ли Языджи вернуться в Россию, учитывая, что у него были амбиции закрепиться в «Лилле»?

— Юсуф воплотил свои амбиции в жизнь в «Лилле». Провел потрясающий сезон. Команда предлагала новый контракт, но он отказался его продлевать, потому что к нему реально был большой интерес от европейских команд. Однако не сложилось в моменте. К России он открыт. Он провел теплое, хорошее время в ЦСКА. Юсуф также высокого мнения о нашей стране. Вопрос в целом проектов, финансов и в целом совокупности многих факторов, — сказал Елеев «СЭ».

1 июля у Языджи завершился контракт с «Лиллем» и он стал свободным агентом. За ЦСКА полузащитник выступал в сезоне-2021/22 на правах аренды. В составе армейцев турок провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

РПЛ
Юсуф Языджи

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