Агентство Волкова о восстановлении игрока после операции: «Он чувствует себя отлично»

Сегодня, 16:01
В агентстве «Proteam management», представляющем интересы защитника «Зенита» Сергея Волкова, рассказали «СЭ» о состоянии 22-летнего игрока после операции на крестообразные связки колена.
«Сергей чувствует себя отлично. Сейчас он в России, проходит курс восстановления в клубе. Когда он приблизительно вернется на поле неизвестно. Есть определенные сроки восстановления, но у каждого человека реабилитация идет индивидуально», — сказали в агентстве «СЭ».
Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что 22-летний защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Волков перебрался в «Зенит» из «Краснодара» минувшим летом за пять миллионов евро. Защитник успел принять участие в шести матчах сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.