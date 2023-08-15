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Сегодня, 11:36

В «Ахмате» допустили увольнение Ташуева: «При тех результатах, которые мы сегодня видим, возможно все»

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера Сергея Ташуева.

Ранее о возможной отставке главного тренера «Ахмата» сообщил известный агент Тимур Гурцкая.

«Мы не комментируем слова Гурцкая. Любой тренер может быть уволен. Понятно, что при отсутствии результатов или при тех результатах, которые мы сегодня видим, возможно все. Решение принимает президент», — сказал Газзаев «СЭ».

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда за четыре тура набрала 3 очка и занимает двенадцатое место.

ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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