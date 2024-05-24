В «Ахмате» настроены на победу в матче с «Факелом»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением о матче с «Факелом» в 30-м туре РПЛ.

«Наверное, после прошлогоднего пятого места, результат этого сезона не совсем такой, на который мы рассчитывали. Во второй части сезона задача стояла не оказаться в зоне стыковых матчей по итогам чемпионата, эту задачу команда решила.

Следующий матч с «Факелом», у них на кону стоит больше, чем у нас. У соперника гораздо больше мотивации. Но это ни о чем особо не говорит, мы выйдем играть на победу. Трансферы летом? Изменения будут», — сказал Газзаев Metaratings.ru.

Матч «Факел» — «Ахмат» состоится 25 мая. Начало — в 16.30 мск.