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Сегодня, 12:31

В «Ахмате» не рассматривают возможность подписания Дзюбы

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний футболист расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«У нас нет информации, что Дзюба покинул «Адана Демиспор». У нас сейчас есть три нападающих в команде, других игроков мы не рассматриваем», — приводит Metaratings слова Айдамирова.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента, на его счету 1 гол в 5 матчах за команду.

Контракт Дзюбы с турецким клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. Российский форвард не попадал в заявку команды в последних двух матчах.

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Источник: https://metaratings.ru/news/v-akhmate-ne-rassmatrivayut-vozmozhnost-podpisaniya-dzyuby-1405973/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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