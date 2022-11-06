В «Ахмате» не рассматривают возможность подписания Дзюбы

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний футболист расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

«У нас нет информации, что Дзюба покинул «Адана Демиспор». У нас сейчас есть три нападающих в команде, других игроков мы не рассматриваем», — приводит Metaratings слова Айдамирова.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента, на его счету 1 гол в 5 матчах за команду.

Контракт Дзюбы с турецким клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. Российский форвард не попадал в заявку команды в последних двух матчах.