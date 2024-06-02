Гендиректор «Ахмата»: «Дзюба? Смотрим более бюджетные варианты»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не заинтересован в приглашении экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Интересен ли нам Дзюба? Мы смотрим более бюджетные варианты. Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных», — цитирует Айдамирова «РБ Спорт».

В мае «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего в межсезонье. Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля прошлого года. Он провел за железнодорожников 39 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Ранее Дзюба играл за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».