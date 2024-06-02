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Сегодня, 16:41

Гендиректор «Ахмата»: «Дзюба? Смотрим более бюджетные варианты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не заинтересован в приглашении экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Интересен ли нам Дзюба? Мы смотрим более бюджетные варианты. Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных», — цитирует Айдамирова «РБ Спорт».

В мае «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего в межсезонье. Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля прошлого года. Он провел за железнодорожников 39 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Ранее Дзюба играл за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Ахмат
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