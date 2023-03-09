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Сегодня, 13:45

В «Ахмате» объяснили, почему зимой не стали приглашать Дзюбу

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что его команда не будет играть в три центральных защитника против «Локомотива» с Артемом Дзюбой на острие атаки.

Также специалист объяснил, почему клуб из Грозного не попытался подписать 34-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

— Перейдем к предстоящему матчу с «Локомотивом». Самая обсуждаемая фигура в этой команде — Артем Дзюба. Не было мысли пригласить его в «Ахмат» зимой, когда он находился в поисках нового клуба?

— Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку. Считаю, добротная группа атаки. Все были в хорошей форме. Жаль, что Мохамед пока не в строю. Но в целом эта позиция в «Ахмате» укомплектована. Три разноплановых нападающих, которые готовы конкурировать между собой. Так что мы не думали о приглашении Артема. Просто наблюдали за его судьбой — не более того. Дзюба — молодец, забил три мяча «Ростову». Добавил нам головной боли. Что ж, будем думать, как лишить его свободного пространства.

— Может быть, сыграете против него в три центральных защитника?

— Нет, схему мы менять не будем. На сборах наигрывали только модель с четырьмя защитниками.

8 февраля Дзюба на правах свободного агента перешел в «Локомотив». Он подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23.

Сергей Ташуев. «Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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