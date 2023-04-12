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Сегодня, 14:16

В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с тренером Ташуевым

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о возможном продлении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым.

«Сергей Абуезидович — наш, местный парень. Так что он дома. И от контракта и договоров это не зависит. Он знает, что в «Ахмате» надолго. У нас с ним есть устные договоренности», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года, его контракт действует до конца июня 2023 года. Грозненская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 22 туров.

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