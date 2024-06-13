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Сегодня, 19:20

В «Ахмате» подтвердили намерение арендовать Адамова у «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал «СЭ» интерес к защитнику «Зенита» Арсену Адамову.

Ранее о возможной аренде защитника сообщал журналист Иван Карпов.

«Не могу подтвердить, что сборы он начнет с нами. Это прояснится только после того, когда арендное соглашение между клубами будет подписано. Но работа ведется. Очень надеемся, что Арсен к нам в скором времени присоединится», — сказал Газзаев «СЭ».

Адамов перешел в «Зенит» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Оренбург». 24-летний защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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