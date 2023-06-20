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Сегодня, 20:11

В «Ахмате» подтвердили возможный уход Трошечкина в «Пари НН»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном уходе полузащитника Александра Трошечкина из клуба.

«Мы контактируем с «Пари НН» по Трошечкину. Есть ли вероятность ухода Александра из клуба? Как у любого футболиста, вероятность есть всегда», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Пари НН» проявляет интерес 27-летнему российскому футболисту.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 25 матчей за грозненцев, забил два гола и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Александр Трошечкин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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