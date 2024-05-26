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Сегодня, 15:43

В «Ахмате» продолжают переговоры с федерацией футбола Казахстаном по Адиеву

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Магомеда Адиева.

«Будущее Адиева? Как только решатся все вопросы с федерацией футбола Казахстана, то мы все объявим. Сейчас переговоры продолжаются», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» по итогам сезона-2023/24 занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. 46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт с грозненским клубом до конца сезона. Адиев совмещает работу в клубе и сборной Казахстана.

Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
0
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