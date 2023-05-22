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РПЛ

Сегодня, 10:10

Гендиректор «Ахмата»: «Если Ташуева признают лучшим тренером сезона, значит, что мы делаем все правильно»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что РПЛ включила главного тренера Сергей Ташуев в список лучших тренеров этого сезона.

«Если Ташуева признают лучшим тренером в этом сезоне РПЛ, то это будет еще один плюс в нашу копилку. Значит, что мы делаем все правильно и добиваемся результата», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский клуб специалист возглавил в сентябре 2022 года.

ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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