В «Ахмате» прокомментировали интерес к Адамову

Советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам Руслан Газзаев прокомментировал интерес к защитнику «Зенита» Арсену Адамову.

«Пока не готовы комментировать переход Арсена в «Ахмат». Адамов — наш воспитанник, поэтому, конечно, хотели бы видеть его в команде», — приводит слова Газзаева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» может арендовать Адамова на сезон.

Адамов перешел в «Зенит» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Оренбург». 24-летний защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.