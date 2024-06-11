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Сегодня, 04:54

В «Ахмате» прокомментировали интерес к Адамову

Сергей Разин
корреспондент
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Советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам Руслан Газзаев прокомментировал интерес к защитнику «Зенита» Арсену Адамову.

«Пока не готовы комментировать переход Арсена в «Ахмат». Адамов — наш воспитанник, поэтому, конечно, хотели бы видеть его в команде», — приводит слова Газзаева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» может арендовать Адамова на сезон.

Адамов перешел в «Зенит» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Оренбург». 24-летний защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-655283-v-akhmate-rasskazali-o-zhelanii-videt-v-komande-arsena-adamova
Арсен Адамов
ФК Ахмат
ФК Зенит
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