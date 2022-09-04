В «Ахмате» прокомментировали красную карточку Конате в матче с «Локомотивом»

4 сентября, 19:44
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил победу команды над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.
— Красная карточка Конате? Для оценки судейства у нас есть ЭСК РФС. Пускай они и оценивают. Жалоба? Посмотрим. Сейчас на эмоциях ничего не будем делать. У нас была хорошая игра. Эмоции положительные.
— Почему не играет Агаларов?
— Планировали его сегодня выпустить. Но вы видите, как все сложилось.
Мохамед Конате в первом тайме получил две желтые карточки и был удален с поля. «Ахмат» победил «Локомотив» в меньшинстве со счетом 2:1.
Грозненский клуб набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив» (9-е место, 9 очков).