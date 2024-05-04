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Сегодня, 21:48

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы решаем свои задачи. «Краснодару» успехов в дальнейшем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«За счет чего такая игра, 4 победы подряд? За счет, наверное, сплочения команды. Пока задача еще не решена. Остаются три игры, в которых надо так же выложиться на максимум и добиться положительного результата. Влияние на чемпионскую гонку? Разве мы можем думать о «Краснодаре», когда у нас своих проблем куча? Мы решаем свои задачи. «Краснодару» желаем успехов в дальнейшем», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.

«Ахмат» (32) идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четвертую победу подряд.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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