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Сегодня, 18:03

Спортивный директор «Ахмата» Газзаев: «Горлов возможно будет одним из помощников Адиева»

Зарина Халимхонова
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал «СЭ» возможный приход Артема Горлова в тренерский штаб Магомеда Адиева. Ранее об этом сообщал Metaratings.

«Кандидатуру Горлова только обсуждали с Адиевым. Горлов будет одним из помощников главного тренера. Мы еще не приняли окончательное решение. Через пару дней команда выйдет из отпуска и, возможно, он присоединится», — сказал Газзаев «СЭ».

«Ахмат» по итогам сезона-2023/24 занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
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