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Сегодня, 11:42

В «Ахмате» рассказали, когда примут решение по будущему Адиева

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера команды Магомеда Адиева.

46-летний специалист возглавил грозненский клуб 5 апреля, заменив Мирослава Ромащенко. При этом у главного тренера есть действующий контракт со сборной Казахстана.

«Будущее Адиева в «Ахмате»? Давайте мы закончим чемпионат, а дальше будем общаться на этот счет», — сказал Айдамиров «СЭ».

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 матчах.

Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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