В «Ахмате» рассказали о двух предложениях по нападающему Конате зимой

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего Мохамеда Конате в клубе.

«Зимой было два предложения в «Ахмат» по Конате. Второе предложение было очень конкретным, но мы отказались от него. Клубы интересуются нападающим. Если будет предложение, то оно должно устранить игрока, его агента и нас», — сказал Айдамиров «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В составе грозненского клуба он провел 55 матчей, в которых забил 21 гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.