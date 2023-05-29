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Сегодня, 19:05

В «Ахмате» рассказали о сроках восстановления Садулаева

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника команды Лечи Садулаева.

«У Лечи тяжелая травма, но игрок чувствует себя хорошо. В дальнейшем все зависит от восстановления. Сроки известны — шесть месяцев, поэтому будем ждать Садулаева на поле в октябре-ноябре уже следующего сезона», — цитирует Айдамирова Sport24.

В матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) Садулаев повредил крестообразную связку колена. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 22 игры в РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

В 30-м туре грозненская команда встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-v-akhmate-rasskazali-o-srokakh-vosstanovleniya-porvavshego-kresty-sadulayeva
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