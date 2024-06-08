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Сегодня, 09:41

В «Ахмате» рассказали об интересе клуба к форварду «Урала» Каштанову

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал об интересе клуба к нападающему «Урала» Алексею Каштанову.

«У «Ахмата» есть интерес к футболисту Каштанову. Мы пока что не обращались в «Урал». У нас есть желание получить этого игрока, поэтому скоро обратимся туда.

В нашем списке есть еще нападающие, которые нам интересны. Это футболисты из клубов РПЛ и зарубежных чемпионатов. Имена назвать не могу», — цитирует Газзаева Sport24.

В сезоне-2023/24 28-летний футболист провел 26 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу. Его трансферная стоимость — 800 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654349-sportivnyy-direktor-akhmata-u-kluba-yest-interes-k-futbolistu-urala-kashtanovu
ФК Ахмат
ФК Урал
Алексей Каштанов
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