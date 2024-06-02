Гендир «Ахмата» Айдамиров: «Был ли вариант сохранить Конате? В связи с тем, что ему предлагали, нет»

Сегодня, 12:39
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ», была ли возможность сохранить нападающего Мохамеда Конате в команде.
«У Конате есть предложения, он пока ждет. Но естественно, основное — финансовые условия. Был ли вариант его сохранить? В связи с тем, что ему предлагали, нет», — сказал Айдамиров «СЭ».
В прошедшем сезоне РПЛ Конате провел 29 матчей. 26-летний форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 голевую передачу. Футболист покинул «Ахмат» по истечении срока контракта.