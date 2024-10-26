В «Ахмате» считают реальным включение белорусских клубов в РПЛ: «Будет чемпионат СССР»

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал идею о включении белорусских команд в состав РПЛ.
«Белорусские клубы в РПЛ? Если они согласятся, то все реально. Когда-то чемпионат СССР будет, а может быть, и чемпионат союзных государств», —приводит слова Айдамирова Sport24.
Ранее о возможном включении белорусских команд в состав РПЛ заявил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. Его словам опровергли в Белорусской федерации футбола (АБФФ) со ссылкой на регламент УЕФА.