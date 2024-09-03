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Сегодня, 14:23

В «Ахмате» сообщили, что примут решение о назначении нового главного тренера во вторник

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о новом главном тренере команды.

1 сентября пресс-служба клуба сообщила, что экс-наставник грозненцев Магомед Адиев покинул свой пост.

«Сегодня решимся с новым главным тренером. Сергей Ташуев? У нас есть несколько кандидатов», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Сергей Ташуев подписал контракт с «Ахматом» до конца декабря.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 5 очками в 7 матчах.

Магомед Адиев
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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