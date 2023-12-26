В «Ахмате» сообщили о первом трансфере команды в зимнее межсезонье

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

Ранее спортивный директор клуба Руслан Газзаев сообщил «СЭ» о планах расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.

«Конкретные фамилии и позиции называть не буду. Вдруг, эти игроки по итогу останутся в команде. Могу сказать только, что Владислав Волков ушел в аренду в «Ленинградец». Над остальными трансферами пока работаем», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» набрал 17 очков в 18 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.