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РПЛ

21 ноября, 23:47

Спортивный директор «Ахмата»: «Пока нет ясности, будем ли мы продлевать контракт с Маратом Быстровым»

В «Ахмате» высказались о будущем защитника команды Марата Быстрова
Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о выступлении защитника команды Марата Быстрова за сборную Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

«Нам очень приятно, что Марат играл на таком уровне, в важнейшем матче для своей страны. Конечно, для нас плюс, что он играл в таком матче. Мы очень расстроены, потому что помимо Быстрова главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев тоже имеет отношение как к нашему клубу, так и к Республике. Помогут ли эти игры Быстрову переехать в Европу? Это надо спросить у самого Марата. У него контракт до конца сезона, но пока нет ясности, будем ли мы продлевать с ним соглашение», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Казахстанские футболисты заняли третье место в группе H с 18 очками. Команда продолжит отбор согласно своему рейтингу в Лиге наций. 21 марта Казахстан на выезде сыграет с командой Греции.

Источник: Metaratings
ФК Ахмат
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