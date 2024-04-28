Гендиректор «Ахмата» о разгромном поражении в матче с «Балтикой»: «Нет понимания до сих пор»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о разгромном поражении команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:7).

— После разгрома от «Балтики» клуб будто скрылся от прессы.

— Мы не скрывались, мы работали. Делали все, чтобы вывести команду из той ямы, в которую попала. Это обидное, досадное, непонятное поражение. Нужно было время, чтобы все это осмыслить. Но понимания нет до сих пор, — сказал Айдамиров «СЭ».

После поражения от «Балтики» грозненский клуб одержал две победы кряду в РПЛ, обыграв ЦСКА (2:1) и «Сочи» (1:0).

На данный момент «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 25 матчах.