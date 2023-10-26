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26 октября, 14:52

Айдамиров — о судействе: «Нас ничего не раздражает. Давайте наберемся терпения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал работу судейского корпуса РФС.

— Работа Мажича вас устраивает?

— Есть к чему стремиться. Я думаю, они это понимают.

— Судейский корпус стал более закрытым. Вас это раздражает?

— Нас ничего не раздражает. Давайте наберемся терпения. Выводы делать будем потом. Человек привнес новое. Давайте дадим ему время. Потом будем обсуждать. До конца сезона подождем. У нас же тоже футболисты не забивают в пустые ворота. Они же тоже люди. У всех бывают ошибки.

— Улучшения какие-то есть?

— Хуже не стало. Ошибки были всегда. Просто какие-то ошибки меньше обсуждают, какие-то — больше. Когда наш футболист не забивает в пустые ворота, мы не кричим на всю страну. Мы его поддерживаем. Так и здесь, — сказал Айдамиров.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
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