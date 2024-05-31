В «Ахмате» заявили, что Адиев продолжит работу с командой в следующем сезоне

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» сообщил, что главный тренер грозненцев Магомед Адиев продолжит работу в клубе.

Ранее Федерация футбола Казахстана сообщила, что 46-летний специалист покинул пост главного тренера национальной сборной.

«Адиев остается с нами в следующем сезоне. Мы заключим с ним контракт», — сказал Айдамиров «СЭ».

46-летний специалист возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

С апреля этого года Адиев совмещал пост в сборной с работой главным тренером «Ахмата». Грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ.