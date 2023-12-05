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РПЛ

Сегодня, 20:55

В «Ахмате» заявили, что довольны работой Ромащенко и не планируют его убирать зимой

Константин Белов
Корреспондент
Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Мирослава Ромащенко.

Грозненцы в 17-м туре РПЛ обыграли «Спартак» (2:1). Это первая победа «Ахмата» в чемпионате с 2 сентября.

«Надеемся, что победа над «Спартаком» придаст сил команде в последнем матче года. Мы верили в команду и тренерский штаб. Нам поступало много вопросов от комментаторов и журналистов на счет будущего Ромащенко, но работой тренерского штаба мы довольны, никаких изменений зимой не планируем. У всех бывает черная полоса, которую надо пережить и идти дальше», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа этого года, контракт рассчитан до лета 2026-го. Команда идет на 13-м месте в чемпионате России, набрав 16 очков.

ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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